Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли уже поздравила Трампа с победой, однако подчеркнула, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии