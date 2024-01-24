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Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире

Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз в Нью-Гемпшире

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли уже поздравила Трампа с победой, однако подчеркнула, что гонка за номинацию от партии еще не окончена и ее оппоненту придется труднее на следующих праймериз в Южной Каролине.

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