Descendant собрал более 10 миллионов игроков за неделю после своего выхода

Несмотря на ряд проблем, связанных со стабильностью серверов и клиента, условно-бесплатный шутер "The First Descendant" от студии Nexon сумел привлечь более 10 миллионов игроков всего за неделю после своего релиза 2 июля.
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