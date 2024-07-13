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Descendant собрал более 10 миллионов игроков за неделю после своего выхода

Descendant собрал более 10 миллионов игроков за неделю после своего выхода

Несмотря на ряд проблем, связанных со стабильностью серверов и клиента, условно-бесплатный шутер "The First Descendant" от студии Nexon сумел привлечь более 10 миллионов игроков всего за неделю после своего релиза 2 июля.

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