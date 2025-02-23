Трамп поссорился с Зеленским, Европа отдалилась от США. Что нужно знать

За неделю, прошедшую после ошеломившей всех участников Мюнхенской конференции, международная политика изменила вектор кардинально: США и Россия начали сближение позиций, Евросоюз остался одинок в своей поддержке Украины, а сам Киев пытается нащупать уходящую из-под ног почву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии