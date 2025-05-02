Anthropic позволяет пользователям подключать больше приложений к Claude

В четверг компания Anthropic запустила новый способ подключения приложений и инструментов к своему ИИ-чатботу Claude, а также расширенную функцию «глубокого исследования», которая позволяет Claude искать информацию в Интернете, корпоративных аккаунтах и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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