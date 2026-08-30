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Установлено происхождение метеорита, уничтожившего динозавров

Установлено происхождение метеорита, уничтожившего динозавров

Французские ученые установили происхождение астероида, который 66 млн лет назад уничтожил почти всех динозавров и привел к исчезновению около 75% существовавших тогда на Земле видов.

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