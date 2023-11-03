15 раз, когда онлайн-Шерлоки помогли разгадать странные вещи

Кто из нас в свое время не хотел быть как Шерлок Холмс, чтобы разгадывать если не преступления, то всякие подозрительные штуки? Или у вас другой любимый детектив? Детективный жанр и правда затягивает, но порой и жизнь подкидывает нам сценарии, чтобы хоть немного поиграть в Шерлока.