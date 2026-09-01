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Умер выступавший за партнерство с РФ экс-премьер Франции Балладюр

Умер выступавший за партнерство с РФ экс-премьер Франции Балладюр

Paul/Zuma/TASS Бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр умер в возрасте 97 лет. Об этом 31 августа сообщил телеканал BFMTV.

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