Путин осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" на судоверфи "Звезда"

РИА Новости/Алексей Даничев Российский президент Владимир Путин 2 сентября осмотрел танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2".
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