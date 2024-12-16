Миронов призвал ввести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей.
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