Минобороны России показало видео допроса украинских военнопленных

Министерство обороны России опубликовало видео допроса украинских военнопленных. Все свидетельства очень похожи друг на друга: людей увозят с улицы, обучают в Англии, отправляют менять других солдат, а на позициях оказываются русские, и им приходится сдаваться в плен.