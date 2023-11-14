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Минобороны России показало видео допроса украинских военнопленных

Министерство обороны России опубликовало видео допроса украинских военнопленных. Все свидетельства очень похожи друг на друга: людей увозят с улицы, обучают в Англии, отправляют менять других солдат, а на позициях оказываются русские, и им приходится сдаваться в плен.

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