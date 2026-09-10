Денис ПОПОВ: «Зениту» бы успокоиться - спешка требуется только при ловле блох

«Локомотив» для Мостового - ссылка. «Спартаку» надо прекратить мариновать Даку, а «Краснодару» играться с жар-птицей Закручивающуюся интригу чемпионата России «Спорт уик-энд» обсудил с экс-форвардом московского ЦСКА, бывшим главным тренером «Уфы» и новороссийского «Черноморца» Денисом Поповым.
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