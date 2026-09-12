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Эксперты рассказали о пользе и вреде рахат-лукума

Эксперты рассказали о пользе и вреде рахат-лукума

Рахат-лукум остаётся одной из самых популярных восточных сладостей. Однако высокая калорийность и содержание сахара делают вопрос о его пользе и вреде особенно актуальным, объясняют эксперты Роскачества.

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