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Новости Брянска

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Под Трубчевском при пожаре в частном доме пострадал 39-летний мужчина

Под Трубчевском при пожаре в частном доме пострадал 39-летний мужчина

За выходные в Брянской области зарегистрировали 16 пожаров, включая возгорание жилого дома, сарая, гаража и автомобиля, в результате пострадал мужчина.

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