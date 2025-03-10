Политолог Носович: В Литве верят в миф, будто именно литовцы развалили СССР

Политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью «Ленте.ру» отметил распространенное в Литве мнение о том, что именно литовцы инициировали парад суверенитетов и процессы сепаратизма в Советском Союзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии