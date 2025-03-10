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Политолог Носович: В Литве верят в миф, будто именно литовцы развалили СССР

Политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью «Ленте.ру» отметил распространенное в Литве мнение о том, что именно литовцы инициировали парад суверенитетов и процессы сепаратизма в Советском Союзе.

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