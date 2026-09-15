Страны БРИКС: 20 лет сотрудничества укрепляют экономики Глобального Юга

Углубление торговых и инвестиционных связей между странами БРИКС – Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, а также другими государствами-участниками – поможет укрепить экономическую устойчивость Глобального Юга и придать новый импульс многосторонней торговой системе, испытывающей все большее напряжение, отмечают наблюдатели и бизнес-лидеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- "ГАЗ" начнет прои...
- MS Правительство Япо...
- В1 Гохран получит пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым