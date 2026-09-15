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Страны БРИКС: 20 лет сотрудничества укрепляют экономики Глобального Юга

Страны БРИКС: 20 лет сотрудничества укрепляют экономики Глобального Юга

Углубление торговых и инвестиционных связей между странами БРИКС – Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, а также другими государствами-участниками – поможет укрепить экономическую устойчивость Глобального Юга и придать новый импульс многосторонней торговой системе, испытывающей все большее напряжение, отмечают наблюдатели и бизнес-лидеры.

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