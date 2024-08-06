Сегодня "разведка" будет моно-тематической. Тов. Штирлиц недавно выпустил статью "Скоро начнётся война".
«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание
Комментарии
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Александр
Автор? Средняя Азия к России добровольно присоединилась?
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21 час.
sss
кто бы п...дь россию так насильно присоединил, понастроил бы заводов и фабрик...
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21 час.
Николай Лукьянов
В средней Азии, добровольно никто не присоединился, т.к. там у власти сидели люди купленные Англией, Францией и др.странами, зато простой народ был нищим и очень был рад от всего этого избавиться. После присоединения появилась возможность получить образование, начали строится предприятия, дороги, возводиться города. Простой народ вздохнул свободно. Ну и конечно все кто были оторваны от кормушки или съехали, или затаились и попытались пристроится, что многим и удалось, и воду они всегда мутили и мутят сейчас. Недовольных можно найти в любом режиме, или вы хотите сказать что в США, Англии, Франции, Германии и др. все прям счастливы? Так чтож там постоянные разборки у власти с простыми гражданами, вплоть до вооружённых подавлений демонстраций и других мероприятий, причём не только сейчас, но и во время СССР. Так что Александр, все ваши комменты которые я читал рассчитаны на обывателя, который или в школе не учился ,или учился по современным программам и ЕГ сдавал.Очень вы хороший провокатор.
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20 час.
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