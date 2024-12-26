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Рой Джонс и Джейк Пол: возможный бой в 2025 году при определённых условиях

Рой Джонс и Джейк Пол: возможный бой в 2025 году при определённых условиях

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший рассматривает возможность боя с блогером Джейком Полом весной 2025 года.

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