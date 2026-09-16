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Регион 29

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Школьники Поморья начнут участвовать во Всероссийской олимпиаде 21 сентября

Соревнования пройдут по 24 предметам, первыми свои знания проверят участники олимпиады по экономике.Соревнования пройдут по 24 предметам, первыми свои знания проверят участники олимпиады по экономике.

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