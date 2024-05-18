Угроза сланцевикам США: Китай стал сговорчивее в вопросе газопровода «Сила Сибири-2»

Николай Кучков

Китайцы до поры будут выжимать минимальную цену,а потом вообще могут отказаться от трубы,к примеру, американцы уступят и китайцам при их диверсификации поставок газа наш станет не ненужным. Нельзя с ними в просящем режиме говорить, только жёстко, тогда, когда им архи это станет необходимым...