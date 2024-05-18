Газопровод «Сила Сибири-2» уже много лет является темой переговоров между Россией и Китаем, но никакого прогресса достигнуто не было.
Угроза сланцевикам США: Китай стал сговорчивее в вопросе газопровода «Сила Сибири-2»
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ВС
Вадим Скоробогатов
проект является ключевым для России и Китая.....Есди так...То какого ХУ....Делать надо.А США послать нах....
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11 час.
Николай Кучков
Китайцы до поры будут выжимать минимальную цену,а потом вообще могут отказаться от трубы,к примеру, американцы уступят и китайцам при их диверсификации поставок газа наш станет не ненужным. Нельзя с ними в просящем режиме говорить, только жёстко, тогда, когда им архи это станет необходимым...
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7 час.
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