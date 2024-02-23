Из кошельков создателя Ronin Network украдены эфиры на $9,5 млн

Один из сооснователей сайдчейна Ronin, используемого в игре Axie Infinity, Джефф Зирлин, поделился информацией о том, что его личные кошельки подверглись атаке, в результате которой злоумышленникам удалось похитить 3 250 ETH на сумму примерно $9,5 млн.