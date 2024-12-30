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MyPhone. C гаджетом по жизни!

53 405 подписчиков

Свежие комментарии

  • thb68
    ну значит я скоро смогу его купитьiPhone с каждым г...
  • Ayrat Мухаметшин
    Не велика потеря. Ватсап вообще отстой, Телега рулит!На каких телефона...
  • Ливень
    задолбали презентовать, просто СДЕЛАЙТЕВ России запустят...

В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Правительство РФ отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, которой пользуются злоумышленники для противоправных действий, указано в постановлении №1898 от 26 декабря, опубликованном на сайте кабмина.

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