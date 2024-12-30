В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Правительство РФ отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны, которой пользуются злоумышленники для противоправных действий, указано в постановлении №1898 от 26 декабря, опубликованном на сайте кабмина.
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