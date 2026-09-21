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Регионы России

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Дмитрий Аленичев возглавил тренерский штаб «Арсенала»

Дмитрий Аленичев возглавил тренерский штаб «Арсенала»

Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Дмитрий Аленичев вместе с тренерским штабом приступил к работе в команде, сообщает пресс-служба клуба.

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