Акция «Безопасный лёд» пройдет в Братске до 3 декабря

Сотрудники Братского инспекторского отдела Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области совместно со специалистами администрации города, полицией и сотрудниками МЧС проводят рейды по проверке соблюдения требований безопасности.
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