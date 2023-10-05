Неизвестная война. Белочешский мятеж в старых и современных фотографиях

Здание вокзала станции Пенза-З сегодня. Оно много раз перестраивалось, но в целом сохранило свой старинный внешний облик «…Все советы по железной дороге обязаны под страхом тяжкой ответственности разоружить чехословаков.
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