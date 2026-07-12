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Экс-судья Майер об удалении Эмболо: «Его симуляция была следствием того, что его не раз жестко атаковали. Поэтому он заранее упал. Если рассматривать эпизод отдельно, то это карточка»

Бывший арбитр ФИФА Урс Майер оценил эпизод с удалением форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

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