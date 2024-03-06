Президент России Владимир Путин предрек фундаментальные изменения в политическом строе Европы. «По мере строительства многополярного мира, думаю, что и в Европе будут происходить фундаментальные изменения», — заявил российский лидер на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.