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Позитив для оптимистов

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Куда исчез политический подтекст 8 Марта

Куда исчез политический подтекст 8 Марта

@ Юрий Смитюк/ТАСС Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию.

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