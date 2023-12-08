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Азаров: на Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы с соцвыплатами

Азаров: на Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы с соцвыплатами

Бывший премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что без финансовой помощи США на его родине уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами, для них не будет хватать до 20 млрд гривен ($545 млн).

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Evgenija Palette
Вот, ТОГДА-ТО ХОХОЛ И ПРОСНЕТСЯ...
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