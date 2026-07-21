Трамп за месяц отклонил около шести тысяч прошений о помиловании

Президент США Дональд Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в июле, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо прокурора по помилованиям министерства юстиции Эда Мартина в адрес прокуроров по всей стране.