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Русская весна

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Трамп за месяц отклонил около шести тысяч прошений о помиловании

Трамп за месяц отклонил около шести тысяч прошений о помиловании

Президент США Дональд Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в июле, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо прокурора по помилованиям министерства юстиции Эда Мартина в адрес прокуроров по всей стране.

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