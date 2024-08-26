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Продавцы канцтоваров недовольны работой маркетплейсов

Продавцы канцтоваров недовольны работой маркетплейсов

Ассоциация канцелярского рынка (АКР; объединяет профильных производителей и ретейлеров) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть ряд позиций нового законопроекта о регулировании маркетплейсов, пишет «Ъ».

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