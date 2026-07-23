Актер Павел Прилучный исправил форму ушных раковин и скорректировал контуры лица

Пластический хирург раскрыла детали изменения внешности актера Павла Прилучного Популярный российский артист прошел через повторную пластическую операцию по изменению формы ушей ради достижения естественного внешнего вида.
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