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Актер Павел Прилучный исправил форму ушных раковин и скорректировал контуры лица

Актер Павел Прилучный исправил форму ушных раковин и скорректировал контуры лица

Пластический хирург раскрыла детали изменения внешности актера Павла Прилучного Популярный российский артист прошел через повторную пластическую операцию по изменению формы ушей ради достижения естественного внешнего вида.

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