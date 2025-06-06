Politico: РФ планирует взять под контроль всю левобережную Украину, Одессу и Николаев

Россия намерена взять под контроль всю левобережную Украину, Одессу и Николаев в 2026 году. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление замглавы ОП полковника Павла Палису, который приехал в Вашингтон вместе с Андреем Ермаком.
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