Politico: РФ планирует взять под контроль всю левобережную Украину, Одессу и Николаев

Россия намерена взять под контроль всю левобережную Украину, Одессу и Николаев в 2026 году. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление замглавы ОП полковника Павла Палису, который приехал в Вашингтон вместе с Андреем Ермаком.