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«Катастрофа». Серхио Перес о Гран-при Японии

Гонщик «Ред Булл» проехал до схода 15 кругов, за которые успел получить штраф и повредить два передних антикрыла.

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