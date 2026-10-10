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Царьград

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Терапевт Елиневская дала советы по адаптации к осенней погоде

Терапевт Елиневская дала советы по адаптации к осенней погоде

Терапевт Дарья Елиневская рассказала, как легче перенести осенние перепады температуры. Она советует многослойную одежду, плавный переход из тепла в холод и физическую активность, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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