Статистика COVID-19

25 декабря 2021 года в ЯНАО101 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 61 458)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 946)304 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями46 пациентов в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов […]25 декабря 2021 года в ЯНАО101 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 61 458)54 828 человек выздоровели3 человека умерли (за весь период – 946)304 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями46 пациентов в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛЗа сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 399)96 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 53 059) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.