Дмитрий Гордон отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол.
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