Украина – полигон для утилизации

Дарёному коню в зубы не смотрят. Министр иностранных дел Германии сообщила, что её страна отправляла на Украину вооружения устаревшие, зачастую не укомплектованные боезапасом, а то и нуждающиеся в серьёзном ремонте.
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