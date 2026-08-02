'Defend Israel Or The Homeland': Top US General Issues Stark Warning To Pentagon Brass Via The Cradle The highest-ranking US general in Europe informed the Pentagon this week that he does not have enough naval units to protect Israel against potential Iranian missile strikes, according to a report by the Washington Post on Saturday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии