Президент США Дональд Трамп рассказал, что самостоятельно наносит себе макияж. Об этом он заявил на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Джорджия «Я использую немного косметики и наношу ее сам», - приводит его слова The New York Post.
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