В НСО подводят первые итоги викторины к 80-летию Великой Победы

В год, когда вся страна готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, депутат Государственной Думы Александр Аксёненко пригласил жителей НСО принять участие в особенной викторине – «Новосибирск.
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