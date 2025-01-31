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Вечерний Новосибирск

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В НСО подводят первые итоги викторины к 80-летию Великой Победы

В НСО подводят первые итоги викторины к 80-летию Великой Победы

В год, когда вся страна готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, депутат Государственной Думы Александр Аксёненко пригласил жителей НСО принять участие в особенной викторине – «Новосибирск.

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