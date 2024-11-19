Правительство выделило 807 млн рублей на развитие туристических кластеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении более 807 млн рублей.До конца 2024 года пять регионов получат дополнительное финансирование на развитие туристических кластеров.
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