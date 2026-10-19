Ботлихский пирог с курагой и орехами – это традиционная дагестанская выпечка, которая удивляет сочетанием нежного теста, сладкой фруктовой начинки и ароматных орехов.
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