Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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🌌 Россия «ослепила» НАТО в Арктике — Пентагон признаёт потерю контроля и требует ответа

🌌 Россия «ослепила» НАТО в Арктике — Пентагон признаёт потерю контроля и требует ответа

НАТО заявила о потере радиолокационного контроля над ключевыми зонами в Арктике. По признанию аналитиков альянса, Россия развернула эшелонированную систему радиоэлектронного подавления, которая «поглотила» сигналы спутников и дронов.

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Комментарии
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Иван Агеев
Интересно, а на что они надеялись?
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10 час.
EV
Evgeni Velesik
Вспышки на Солнце тоже ВКС России делают?
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1 час.
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