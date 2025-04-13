🌌 Россия «ослепила» НАТО в Арктике — Пентагон признаёт потерю контроля и требует ответа

НАТО заявила о потере радиолокационного контроля над ключевыми зонами в Арктике. По признанию аналитиков альянса, Россия развернула эшелонированную систему радиоэлектронного подавления, которая «поглотила» сигналы спутников и дронов.
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