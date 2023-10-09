Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Карелии

Октябрь стартовал сурово, с двух активных циклонов. И если первый отметился, в основном, сильными дождями, а в столице Карелии за первую неделю октября уже выпало 120% от месячной нормы осадков, то нынешний, кроме дождей, принес резкие перепады атмосферного давления и порывистый ветер.