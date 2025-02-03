Уголовное дело возбуждено после хлопка в ЖК «Алые Паруса» в Москве

После хлопка в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по столице.
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