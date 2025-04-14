«Показания не соответствуют словарному запасу»: уголовное дело главы миграции ХМАО разваливают

Адвокат Игорь Даскал, представитель ключевого свидетеля со стороны обвинения Шермахмада Норова на заседании суда по делу экс-главы управления миграции УМВД ХМАО Оксаны Семеновой, обвиняемой во взятках, заявил, что протоколы допроса его доверителя были подделаны.