«Показания не соответствуют словарному запасу»: уголовное дело главы миграции ХМАО разваливают

Адвокат Игорь Даскал, представитель ключевого свидетеля со стороны обвинения Шермахмада Норова на заседании суда по делу экс-главы управления миграции УМВД ХМАО Оксаны Семеновой, обвиняемой во взятках, заявил, что протоколы допроса его доверителя были подделаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии