Французская пресса пишет о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО, но использовании этой темы на переговорах по конфликту

Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не представляется возможным. Однако активное муссирование этой темы в медийном пространстве позволяет использовать ее в качестве одного из предметов торга на вероятных впоследствии переговорах с Россией о завершении конфликта.
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