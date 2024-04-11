Французская пресса пишет о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО, но использовании этой темы на переговорах по конфликту

Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс не представляется возможным. Однако активное муссирование этой темы в медийном пространстве позволяет использовать ее в качестве одного из предметов торга на вероятных впоследствии переговорах с Россией о завершении конфликта.