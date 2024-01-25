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Диетолог Королева: Соблюдение дефицита калорий может помочь от гипертонии

Диетолог Королева: Соблюдение дефицита калорий может помочь от гипертонии

Гипертония – одно из наиболее популярных заболеваний, которое приводит к преждевременной смерти. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что этим недугом страдает каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина.

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