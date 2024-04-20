Матчи «Зенит» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» в РПЛ пройдут 11 мая. Опубликовано расписание заключительных туров сезона

ФОНБЕТ Кубок России 1 мая (среда) 18:00 «Динамо» – «Спартак» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап) 2 мая (четверг) 19:15 ЦСКА – «Зенит» (финал Пути РПЛ, 1-й матч)19:15 «Ростов» – «Балтика» (1/2 финала Пути регионов, 2-й этап) 27-й тур 4 мая (суббота) 17:00 «Оренбург» – «Крылья Советов»19:30 «Краснодар» – «Ахмат» 5 мая (воскресенье) 16:30 «Динамо» – «Сочи»19:00 «Пари НН» – «Спартак» 6 мая (понедельник) 15:45 «Урал» – «Балтика»18:00 «Факел» – «Зенит»20:30 «Локомотив» – «Ростов»20:30 ЦСКА – «Рубин» 28-й тур 10 мая (пятница) 16:00 «Крылья Советов» – «Ахмат» 11 мая (суббота) 14:00 «Рубин» – «Ростов»16:30 «Спартак» – «Краснодар»19:00 «Зенит» – ЦСКА21:30 «Балтика» – «Динамо» 12 мая (воскресенье) 14:00 «Оренбург» – «Локомотив»16:30 «Факел» – «Урал»19:00 «Сочи» – «Пари НН» ФОНБЕТ Кубок России 15 мая (среда) 20:45 «Зенит» – ЦСКА (финал Пути РПЛ, 2-й матч) 29-й тур 18 мая (суббота) 14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»16:30 «Локомотив» – «Факел»19:00 «Сочи» – «Краснодар» 19 мая (воскресенье) 12:00 «Урал» – «Оренбург»14:15 «Спартак» – «Рубин»16:30 «Ростов» – «Балтика»19:00 «Ахмат» – «Зенит» 20 мая (понедельник) 20:00 «Пари НН» – ЦСКА 30-й тур 25 мая (суббота) 16:30 «Зенит» – «Ростов»16:30 «Краснодар» – «Динамо»16:30 «Крылья Советов» – «Пари НН»16:30 ЦСКА – «Урал»16:30 «Рубин» – «Сочи»16:30 «Балтика» – «Локомотив»16:30 «Факел» – «Ахмат»16:30 «Оренбург» – «Спартак».
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