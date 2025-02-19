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Захарова назвала переговоры России и США началом работы по решению проблем

Захарова назвала переговоры России и США началом работы по решению проблем

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали началом не только восстановления диалога между двумя странами, но и началом решения созданных предыдущей администрацией президента США Джо Байдена проблем.

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